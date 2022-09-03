«Ванкувер» продлил Джей Ти Миллера на 7 лет и 56 млн долларов. Контракт вступит в силу с 2023 года

подписал форварда на 7 лет и 56 млн долларов.

Новый контракт 29-летнего нападающего со средней зарплатой 8 миллионов долларов вступит в силу, начиная с сезона-2023/24.

Американец мог стать неограниченно свободным агентом в 2023 году. У игрока остался один год действия контракта с кэпхитом 5,25 млн долларов.

В минувшем сезоне Миллер набрал рекордные для себя 99 (32+67) очков в 80 матчах регулярного чемпионата .

Всего в лиге он провел 637 матчей и набрал 454 (169+285) балла. В 78 играх в Кубке Стэнли на его счету 44 (9+35) очка.