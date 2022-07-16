Рутерфорд о Миллере: «У «Ванкувера» 2 пути – оставить его или получить лучшую компенсацию. До дедлайна какой-то срочности с обменом нет»

рассказал о ситуации с возможным обменом из .

29-летний нападающий может стать неограниченно свободным агентом в 2023 году. У него остался один год действия контракта с кэпхитом 5,25 миллиона долларов.

В минувшем сезоне Миллер набрал рекордные для себя 99 (32+67) очков в 80 матчах регулярного чемпионата .

«Я констатирую очевидное: у нас есть 2 пути. Мы можем прийти к соглашению и оставить его в команде. И у нас в составе будет очень хороший игрок.

Но это всегда сложно, когда игрок может стать свободным агентом через год, и у него такие показатели. Как правило, ожидания сторон от нового контракта в таком случае отличаются.

Если [попытка подписать его] не сработает, то мы должны получить за него лучшую компенсацию из возможных. Но до дедлайна какой-то срочности с обменом нет. Если мы не подпишем его к тому моменту, то должны убедиться, что получим за него компенсацию», – сказал президент «Кэнакс» по хоккейным операциям.

Миллер может перейти в «Вашингтон», «Рейнджерс» или «Нью-Джерси». «Кэпиталс» видят в нем замену Бэкстрему (Daily Faceoff)