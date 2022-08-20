Будро о рейтинге центров НХЛ: «Если бы они составили топ-30, «Ванкувер» был бы единственной командой с тремя игроками в списке»

считает, что Бо Хорват входит в топ-30 центров НХЛ.

Ранее официальный сайт НХЛ представил топ-20 лучших центрфорвардов лиги. Он был составлен аналитиками NHL Network.

В список вошли (12-е место) и (19-е) из «Ванкувера».

«NHL Network составил список 20 лучших центров, и туда вошли два наших парня.

Но рискну предположить, что если бы они составили топ-30 или топ-25, мы были бы единственной командой, три игрока которой попали бы в список.

должен быть там. Он достиг отметки в 30 голов. У него было бы 35 шайб, если бы он не сломал ногу в последние две недели сезона», – сказал главный тренер .

Макдэвид возглавил топ-20 лучших центров НХЛ, Мэттьюс – 2-й, Маккиннон – 3-й, Кросби – 5-й, Малкин – 18-й (NHL.com)