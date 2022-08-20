Будро о ситуации с Миллером: «Я включил его в план на сезон. Думаю о нем, как о первом центре «Ванкувера»

заявил, что не думает о возможном уходе из .

29-летний нападающий может стать неограниченно свободным агентом в 2023 году.

Президент «Кэнакс» по хоккейным операциям Джим Рутерфорд сообщил, что если игрок не договорится с клубом о новом контракте, то, вероятно, будет обменян.

«Он в нашей команде, а с остальным я ничего поделать не могу. Поэтому я включил его в свой план на сезон и не беспокоюсь о чем-то еще.

Если что-то случится, то я просто приспособлюсь к этой ситуации. Но сейчас я думаю о Джей Ти как о нашем первом центре и отличном хоккеисте.

Я рад, что он в «Ванкувере», – сказал главный тренер клуба.