Будро о ситуации с Миллером: «Я включил его в план на сезон. Думаю о нем, как о первом центре «Ванкувера»

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Брюс Будро заявил, что не думает о возможном уходе Джей Ти Миллера из «Ванкувера»

29-летний нападающий может стать неограниченно свободным агентом в 2023 году.

Президент «Кэнакс» по хоккейным операциям Джим Рутерфорд сообщил, что если игрок не договорится с клубом о новом контракте, то, вероятно, будет обменян. 

«Он в нашей команде, а с остальным я ничего поделать не могу. Поэтому я включил его в свой план на сезон и не беспокоюсь о чем-то еще. 

Если что-то случится, то я просто приспособлюсь к этой ситуации. Но сейчас я думаю о Джей Ти как о нашем первом центре и отличном хоккеисте.

Я рад, что он в «Ванкувере», – сказал главный тренер клуба. 

 

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