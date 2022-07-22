Агент Миллера: «Продление контракта с «Ванкувером» – реальный сценарий. Ему здесь нравится. Но танго танцуют вдвоем»

Агент Джей Ти Миллера заявил, что нападающий не прочь остаться в «Ванкувере».

29-летний американец может стать неограниченно свободным агентом в 2023 году. У игрока остался один год действия контракта с кэпхитом 5,25 миллиона долларов.

В минувшем сезоне Миллер набрал рекордные для себя 99 (32+67) очков в 80 матчах регулярного чемпионата .

«Продление контракта – это реальный сценарий. Ему нравится в «Ванкувере». Он чувствует, что команда становится лучше. Ему нравится его роль. Его семье нравится город.

Он был бы согласен подписать новое соглашение. Вопрос, на который мы не можем ответить, – что он значит для команды. С нашей стороны, со стороны Джей Ти, есть интерес. Но танго танцуют вдвоем», – сказал Брайан Бартлетт.

Ранее в этом месяце Фрэнк Серавалли из Daily Faceoff сообщил, что переговорные позиции «Кэнакс» и стороны Миллера далеки друг от друга.

Рутерфорд о Миллере: «У «Ванкувера» 2 пути – оставить его или получить лучшую компенсацию. До дедлайна какой-то срочности с обменом нет»