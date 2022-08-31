Депутат Свищев о Федерации хоккея Швеции: «Ее необходимо подвергнуть санкциям за вмешательство политики в спорт. ИИХФ давно пора принять жесткие решения»

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Депутат Дмитрий Свищев считает, что ИИХФ должна ввести санкции против Швеции. 

Ранее глава Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон заявил, что игроки из КХЛ не будут вызываться в сборную Швеции. Он назвал это «политическим решением». 

«Господин Ларссон подобными заявлениями и действиями наносит ущерб хоккею. Он сам признает, что по политическим мотивам его федерация дискриминирует собственных игроков, нарушает их право выступать за свою страну.

Ни о каком развитии или защите хоккея тут даже речи не может идти. Считаю, что, как и латвийскую федерацию, Шведскую хоккейную ассоциацию необходимо подвергнуть санкциям за вмешательство политики в дела спорта.

ИИХФ давно пора проявить себя и принять жесткие решения», – сказал глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту. 

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