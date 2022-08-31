Депутат Свищев о Федерации хоккея Швеции: «Ее необходимо подвергнуть санкциям за вмешательство политики в спорт. ИИХФ давно пора принять жесткие решения»

Депутат Дмитрий Свищев считает, что ИИХФ должна ввести санкции против Швеции.

Ранее глава Андерс Ларссон заявил, что игроки из не будут вызываться в сборную Швеции. Он назвал это «политическим решением».

«Господин Ларссон подобными заявлениями и действиями наносит ущерб хоккею. Он сам признает, что по политическим мотивам его федерация дискриминирует собственных игроков, нарушает их право выступать за свою страну.

Ни о каком развитии или защите хоккея тут даже речи не может идти. Считаю, что, как и латвийскую федерацию, Шведскую хоккейную ассоциацию необходимо подвергнуть санкциям за вмешательство политики в дела спорта.

давно пора проявить себя и принять жесткие решения», – сказал глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту.