Морозов о встрече с Путиным: «Видно, насколько Владимир Владимирович во все погружен, все знает, какие советы дает. Он в курсе ситуации с хоккеем»

поделился впечатлениями от встречи с .

– Недавно вы, как один из победителей конкурса «Лидеры России», общались с президентом страны. Какие впечатления у вас остались от встречи?

– «Лидеры России» — это очень интересный проект. Когда я работал в Молодежной хоккейной лиге, понимал, что надо повышать свой уровень знаний. Я чувствовал, что про меня могли говорить, мол, успешного спортсмена поставили на должность. У меня юридическое и спортивное образование, и я подумал, что, работая в команде с Дмитрием Николаевичем Чернышенко (вице-премьер РФ, второй президент КХЛ – прим. Sports.ru) и вице-президентами с управленческим опытом, надо поднимать свой статус.

Я узнал о конкурсе, почитал о нем, поговорил с людьми — показалось, что это интересно. В первый раз я не прошел тестирование и взял два года паузы, набирался опыта, уже понимал, что меня ждет впереди, и в прошлом году решил еще раз проверить себя. Удалось попасть в финал, а затем и в суперфинал. Было интересно работать с незнакомыми людьми. Нам давали задания и смотрели, как мы действуем в команде, насколько правильные стратегические решения принимаем.

В этом году нас – нескольких суперфиналистов – пригласили на встречу с президентом. Пришлось возвращаться из отпуска, все получилось классно, интересно было пообщаться.

– Не волновались, когда президент говорил с вами про хоккей?

– Конечно волновался. Да и видел это по остальным ребятам: сначала все смеялись, шутили; а когда стали рассказывать о себе, своих планах, то было заметно, что все волнуются. Там присутствовали представители из разных отраслей, и видно, насколько Владимир Владимирович во все погружен, все знает, какие советы дает. Да, он в курсе ситуации с хоккеем, о чем и сказал на встрече, – сказал президент КХЛ.

Путин – Морозову: «Вы знаете, что КХЛ я придумал. Стало интереснее, мне кажется»