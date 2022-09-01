Тренер ЦСКА Якубов о победе в Кубке мэра: «Не стояла задача выиграть любой ценой, но на каждый матч выставляли состав, близкий к оптимальному»

Тренер ЦСКА Равиль Якубов подвел итоги выступления армейцев в межсезонье.

– ЦСКА провел лишь пять контрольных матчей. Не маловато ли?

– На Кубке мэра Москвы мы встречались с московским «Динамо», для нас это была третья контрольная встреча в предсезонке, для соперника – восьмая. Тем не менее турнир выиграли мы, а не кто-то другой.

– Для тренерского штаба ЦСКА эта победа, учитывая минимум игровой и тренировочной практики, стала сюрпризом?

– Перед командой не стояла задача любой ценой выиграть турнир, все-таки сейчас самое главное – правильная подготовка к официальному сезону. Но выступление на Кубке мэра – не показатель. Для справки: год назад на этом турнире мы боролись за пятое-шестое места – как известно, это не помешало ЦСКА выиграть весной Кубок Гагарина.

– За счет чего взяли Кубок мэра?

– Из-за того, что количество наших контрольных матчей этим летом было ограничено, на каждую игру в Москве выставляли состав, который был близок к оптимальному. Соперники, наверное, экспериментировали больше.

Но я бы не сказал, что этим летом мы не дали шансы нашей молодежи. Наоборот, тренерский штаб ЦСКА радует, что молодые заявляют о себе и увеличивают конкуренцию, – сказал Якубов.