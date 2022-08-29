Вратарь ЦСКА Даниил Дорняну высказался о работе с Сергеем Федоровым.
– Для меня стало большой неожиданностью, что мне дадут сыграть за ЦСКА [в Кубке мэра Москвы]. Узнал об этом буквально перед самым выходом на лед. Было небольшое волнение, но я его поборол. Очень рад за всех наших парней, за то, что наша команда выиграла турнир. Это отличное начало для отличного сезона.
– Какие задачи ставите в нем лично перед собой?
– Мои цели связаны больше с чемпионатом МХЛ. Постараемся выступить не хуже, чем в прошлом году. А может, и за Кубок поборемся.
– Цели пробиться в основной состав армейцев пока нет?
– Свои шансы надо оценивать объективно. У ЦСКА уже есть два прекрасных вратаря – Шарыченков и Рейдеборн. Они реально в порядке. А я пока попытаюсь закрепиться в молодежке. Может, и из «вышки» что‑то перепадет.
– Какие эмоции испытали, сыграв в команде великого Сергея Федорова? Что думаете о нем как о тренере?
– Федоров для меня – тренер совершенно другого уровня. Мне кажется, что его методы работы отличаются от других российских специалистов, и меня это привлекает.
– А в чем различие?
– В личном общении с игроками. Он дает установки, которые я раньше не слышал, – сказал 18-летний голкипер.