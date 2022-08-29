Федоров о победе ЦСКА в Кубке мэра Москвы: «Парни полностью выполнили программу и от игры к игре действовали лучше. Даже лучше, чем ожидалось»

высказался о победе ЦСКА в Кубке мэра Москвы.

В финале турнира московская команда обыграла (4:1).

– В финале турнира мы встретились с серьезным соперником. Но мы использовали свои моменты вовремя. Также хорошо сыграли без шайбы – опасных моментов у наших ворот было мало.

Победу ребята сегодня заслужили, они полностью отдавались процессу, сыграв четыре матча за шесть дней (перед самым началом Кубка мэра ЦСКА встречался со «Спартаком»). Парни полностью выполнили программу и от игры к игре действовали лучше. Даже лучше, чем ожидалось.

– После победы на Кубке мэра вступаете в сезон с большей уверенностью, нежели год назад?

– Главное, чтобы уверенность в самоуверенность не переросла. Встаем на стартовую черту перед очень длинным сезоном.

– сегодня отметился голом. Видите его одним из лидеров ЦСКА?

– Не только Максим, но вся наша команда немного вкатилась за счет этих матчей. Сегодня я увидел интенсивную игру, и она мне очень понравилась. Команда состоит из 22 игроков в заявке, и мне не хочется кого‑то выделять. Потому что лидерами должны быть все.

В ЦСКА у каждого звена своя задача. Каждое выполняет свою функцию, поэтому, возможно, кто‑то больше проводит времени на льду, кто‑то меньше. Но у каждого игрока своя важная роль. А Максиму я желаю здоровья, и пусть он начнет сезон на такой же высокой ноте, – сказал главный тренер ЦСКА.