Руководитель департамента спорта Москвы: «Нам приятно, что Кубок мэра остался у московской команды. ЦСКА доказал свою силу, выиграв турнир»

Алексей Кондаранцев высказался о проведенном Кубке мэра Москвы.

Победителем турнира стал , обыгравший в финале «Куньлунь» (4:1).

«В прошлом году мы увеличили количество участников до шести команд, проводим турнир с групповым этапом и финалом.

Как вы видите, в Москве в эти дни жарко не только за окном, но и на льду. Получился хороший турнир с хорошей интригой, несмотря на то что ЦСКА проиграл первый матч, но выиграл у «Амура» и с первого места вышел в финал.

Вы видели и на открытии турнира, и на финале большое количество болельщиков: зрители соскучились по турниру, по хорошему зрелищу, хорошему хоккею. Ну и для команд это, безусловно, хорошая возможность проверить свои силы перед стартующим сезоном.

Что касается формата Кубка, то для зрителей, конечно, интересно, когда есть финал. ЦСКА как действующий обладатель Кубка Гагарина доказал свою силу, выиграв турнир, и нам приятно, что мэра остался у московской команды.

Мы уже сделали синхронную трансляцию, то есть [возможность] смотреть хоккей с профессиональными комментаторами, и в целом стараемся привлекать зрителей, чтобы они получали удовольствие от похода на хоккей. Мы стараемся сделать турнир интересным как для хоккеистов, так и для зрителей», – сказал руководитель департамента спорта Москвы.