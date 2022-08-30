Каменский о решении Федерации хоккея Швеции: «Глупость. Хоккеист должен играть там, где ему комфортно»

отреагировал на решение Федерации хоккея Швеции касательно игроков КХЛ.

Шведские хоккеисты, играющие в клубах Континентальной хоккейной лиги, не будут вызываться в сборную страны.

«Это не делает менее привлекательной КХЛ. Я считаю, что это глупость. Хоккеист вправе выбирать лучшую команду и в ней играть, чтобы прогрессировать.

Думаю, что ребята, которые хотели бы играть в нашей лиге, были бы намного перспективнее, больше зарабатывали и прогрессировали.

Игрок должен играть там, где ему комфортно, и там, где он хочет», – сказал вице-президент .