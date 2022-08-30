В сборную Швеции не будут вызывать игроков из КХЛ

Шведские хоккеисты, играющие в клубах КХЛ, не будут вызываться в сборную страны.

«Правление Федерации хоккея Швеции приняло политическое решение в отношении шведских игроков в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

В решении говорится, что эти игроки недоступны для вызова в сборную Швеции, оно действует до дальнейшего уведомления», – сообщается в пресс-релизе.

«Это решение посылает важный сигнал хоккейной Швеции и хоккейному миру, потому что речь идет о наших фундаментальных ценностях.

Федерация ранее заявляла, что решение будет принято заблаговременно до начала сезона, и теперь оно принято», – сказал председатель Федерация хоккея Швеции Андерс Ларссон.

Контракты с клубами КХЛ имеют 5 игроков из Швеции – вратари (ЦСКА) и ( ), защитники Робин Пресс ( ) и ( ), а также форвард ( ).

В сборную Чехии не будут вызываться игроки, перешедшие в клубы КХЛ в последние полгода