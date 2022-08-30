В сборную Швеции не будут вызывать игроков из КХЛ

Шведские хоккеисты, играющие в клубах КХЛ, не будут вызываться в сборную страны.
«Правление Федерации хоккея Швеции приняло политическое решение в отношении шведских игроков в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
В решении говорится, что эти игроки недоступны для вызова в сборную Швеции, оно действует до дальнейшего уведомления», – сообщается в пресс-релизе.
«Это решение посылает важный сигнал хоккейной Швеции и хоккейному миру, потому что речь идет о наших фундаментальных ценностях.
Федерация ранее заявляла, что решение будет принято заблаговременно до начала сезона, и теперь оно принято», – сказал председатель Федерация хоккея Швеции Андерс Ларссон.
Контракты с клубами КХЛ имеют 5 игроков из Швеции – вратари Адам Рейдеборн (ЦСКА) и Юхан Маттссон («Автомобилист»), защитники Робин Пресс («Северсталь») и Фредрик Клаэссон (ЦСКА), а также форвард Якоб Лилья («Динамо»).
В сборную Чехии не будут вызываться игроки, перешедшие в клубы КХЛ в последние полгода