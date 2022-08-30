Крикунов о шведских игроках в КХЛ: «Они приехали деньги зарабатывать – правильно делают»

Владимир Крикунов прокомментировал решении Федерации хоккея Швеции касательно игроков КХЛ.
Шведские хоккеисты, играющие в клубах Континентальной хоккейной лиги, не будут вызываться в сборную страны.
«Это все неправильно, но это их проблемы. Нам не стоит переживать.
У нас они по-любому заработают больше, чем в сборной Швеции. Я думаю, все шведские игроки останутся, никто не уедет.
Они приехали деньги зарабатывать и зарабатывают, правильно делают. Бесплатно в Швеции тоже ничего не дают, деньги нужны везде», – сказал бывший главный тренер сборной России.