Крикунов о шведских игроках в КХЛ: «Они приехали деньги зарабатывать – правильно делают»

прокомментировал решении касательно игроков .

Шведские хоккеисты, играющие в клубах Континентальной хоккейной лиги, не будут вызываться в сборную страны.

«Это все неправильно, но это их проблемы. Нам не стоит переживать.

У нас они по-любому заработают больше, чем в сборной Швеции. Я думаю, все шведские игроки останутся, никто не уедет.

Они приехали деньги зарабатывать и зарабатывают, правильно делают. Бесплатно в Швеции тоже ничего не дают, деньги нужны везде», – сказал бывший главный тренер сборной России.