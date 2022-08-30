Быков о Федерации хоккея Швеции: «Нам не надо смотреть на их выходки. Это их игроки. Нам нужно думать о своем и решать свои проблемы»

высказался о решении Федерации хоккея Швеции касательно игроков .

Шведские хоккеисты, играющие в клубах Континентальной хоккейной лиги, не будут вызываться в сборную страны.

«Я считаю, что нам не надо смотреть на их выходки и проблемы. Это их игроки, решение, нам нужно думать о своем и решать свои проблемы, усиливать наши позиции. А то, что будет с ними, мне все равно. Зачем лезть в чужой огород?

Пострадает ли качество игры сборной Швеции после такого решения? Вы знаете, у меня это вообще никакого интереса не вызывает, это их решение. Смысл какой начинать переживать за них, если они делают такие шаги?

Мы должны, я думаю, сконцентрироваться на наших проблемах, решениях, что мы должны в этой ситуации предпринять, как дальше развивать хоккей, чтобы он был на высоком уровне. И чем больше будет молодых расти и играть, чем лучше, а иностранцы пускай сами решают, поедут они или не поедут.

Есть другие нации, которые по-другому относятся. Что поделаешь? Опять же нужно просто смотреть, что творится у себя», – сказал бывший главный тренер сборной России.