Гендиректор «Салавата» о Хмелевски: «Как только он прочувствует ритм игры, его эффективность значительно возрастет»

Ринат Баширов поделился мнением о легионерах «Салавата Юлаева».

– Насколько вам понравились легионеры? Хо-Сэнг сыграл очень ярко.

– Согласен, мы рады, что у нас есть такой игрок. Он пока привыкает и к команде, и к лиге. Он отмечает высокий уровень лиги и количество ярких игроков по сравнению с АХЛ и понимает, что никто ему здесь не даст расслабиться.

Думаю, что он будет корректировать свою игру – будет где-то играть не так рискованно, как [в матче с «Ак Барсом»]. Для нас главное – красивая и зрелищная игра, это залог побед. Хо-Сэнг произвел впечатление, как и новички «Ак Барса». Александр Радулов все тот же.

– Хмелевски пока не так ярок, как Хо-Сэнг.

– У него другая роль в команде. Мы знали, кого берем. Пока он знакомится с лигой. Как только он прочувствует ритм игры, его эффективность значительно возрастет. Саша – очень ответственный игрок и очень требовательный к себе человек, – сказал генеральный директор .