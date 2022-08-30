Владимир Плющев: «Места легионеров в КХЛ занимают японец, мексиканец и сын уроженца Ямайки. Хочется ужесточить лимит до одного иностранца. Надеюсь, так и произойдет»

заявил, что хотел бы ужесточить лимит на легионеров в до одного игрока на команду.

«Когда вакансии легионеров в КХЛ занимают японец, мексиканец и сын уроженца Ямайки (речь о форвардах , «Куньлуня» и Ю Сато, Кристиане Афанасьеве и ) – просто смешно говорить о том, повышают иностранцы уровень нашей лиги или нет.

Теперь нам, видимо, следует ждать бразильца и эфиопа.

Глядя на это, хочется ужесточить лимит до одного легионера на команду. Надеюсь, что в перспективе так и произойдет. И виноваты в этом будут сами клубы.

Такое ощущение, что цель – израсходовать зарплатный бюджет, а на кого он будет потрачен – дело десятое. Хоккей существует на государственные деньги.

Недопустимо, когда сотни миллионов средств, выделенных бюджетами или госкорпорациями, уходят на контракты некачественных иностранцев – которые ничего не дают нашей лиге», – заявил бывший главный тренер сборной России.