Баширов об игре «Салавата»: «Нам рано петь гимны, равно как и заранее раздавать кому-то Кубки Гагарина до начала сезона»

Гендиректор «Салавата Юлаева» подвел итоги турнира в Казани.
Уфимцы проиграли три матча из трех.
– Три поражения в трех матчах на турнире в Казани – вас это не напрягает?
– Конечно, напрягает. Есть о чем подумать. Конечно, нам рано петь гимны, равно как и заранее раздавать кому-то Кубки Гагарина до начала сезона.
В то же время ход сегодняшний матча показал, что «Салават Юлаев» на правильном пути. Потенциал виден, поэтому мы спокойно входим в сезон.
– «Ак Барс» впечатлил?
– Безусловно. Отличный состав, высокие цели. С этой командой будут такие же интересные и непредсказуемые матчи, как сегодняшний.
– Вас оставили «пять на три» в концовке матча. Есть претензии к судейству?
– Это предсезонный турнир, домашнее судейство всегда присутствует. Ответственности меньше, и трактовка может быть широкой. Мы дали повод, нас удалили, – сказал Ринат Баширов.