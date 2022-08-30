Баширов об игре «Салавата»: «Нам рано петь гимны, равно как и заранее раздавать кому-то Кубки Гагарина до начала сезона»

Гендиректор «Салавата Юлаева» подвел итоги турнира в Казани.

Уфимцы проиграли три матча из трех.

– Три поражения в трех матчах на турнире в Казани – вас это не напрягает?

– Конечно, напрягает. Есть о чем подумать. Конечно, нам рано петь гимны, равно как и заранее раздавать кому-то Кубки Гагарина до начала сезона.

В то же время ход сегодняшний матча показал, что на правильном пути. Потенциал виден, поэтому мы спокойно входим в сезон.

– «Ак Барс» впечатлил?

– Безусловно. Отличный состав, высокие цели. С этой командой будут такие же интересные и непредсказуемые матчи, как сегодняшний.

– Вас оставили «пять на три» в концовке матча. Есть претензии к судейству?

– Это предсезонный турнир, домашнее судейство всегда присутствует. Ответственности меньше, и трактовка может быть широкой. Мы дали повод, нас удалили, – сказал Ринат Баширов.