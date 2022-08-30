Баширов о «зеленом дерби»: «Салават» постарается выиграть все шесть матчей»

Ринат Баширов сообщил, что «Салават» постарается выиграть все матчи с «Ак Барсом» в сезоне.

– Впереди шесть «зеленых дерби» в регулярке. Будет принципиально выиграть кубок чак-чака?

– Конечно, мы постараемся выиграть все шесть матчей. Возможно, кубок будет другой – сейчас между клубами идет дискуссия по этому поводу, точно так же как и дискуссия относительно родины чак-чака.

Все шесть игр будут интересными для зрителей. Надеемся, будем собирать полные арены, – сказал гендиректор .

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