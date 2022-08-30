Дементьев о словах Терюшкова про Овечкина: «С уважением отношусь к мнению депутатов. Но всегда задаю вопрос: «Насколько руководители спорта слышат голос спортсменов?»

Алексей Дементьев отреагировал на высказывания Романа Терюшкова об Александре Овечкине.

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту отметил, что хоккеисту «выступать там [в США], мягко говоря, сейчас не стоит».

Ранее он также заявил: «Ехать играть в США и Канаду сейчас – это сродни предательству».

– С огромным уважением отношусь к мнению наших депутатов. С Романом Терюшковым я лично знаком, и мы с ним несколько раз были в эфире программы «Есть тема!». Но я всегда задаю такой вопрос: «Насколько руководители нашего спорта слышат голос самих спортсменов?»

Не зависит от того, хоккей ли это, футбол, легкая атлетика или гимнастика. Настало время создания ассоциации профессиональных спортсменов России, в которой они смогут выражать свою точку зрения. В противном случае спортсмены становятся самой незащищенной категорией. И так как их не слышат, есть люди, которые подумывают о смене спортивного гражданства. Настало время прислушиваться к нашим атлетам.

– Вы считаете, что наши игроки за океаном прославляют страну?

– Выступая за рубежом, они показывают этим странам, что наши спортсмены существуют. Ввиду отмены России и всего российского это огромное достижение и возможность, от которой нельзя отказываться. Тем более законодательно, – считает агент и хоккейный эксперт.