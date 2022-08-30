Дементьев о словах Терюшкова про Овечкина: «С уважением отношусь к мнению депутатов. Но всегда задаю вопрос: «Насколько руководители спорта слышат голос спортсменов?»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Государственная дума Алексей Дементьев Политика Роман Терюшков Хоккей

Алексей Дементьев отреагировал на высказывания Романа Терюшкова об Александре Овечкине.

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту отметил, что хоккеисту «выступать там [в США], мягко говоря, сейчас не стоит».

Ранее он также заявил: «Ехать играть в США и Канаду сейчас – это сродни предательству».

– С огромным уважением отношусь к мнению наших депутатов. С Романом Терюшковым я лично знаком, и мы с ним несколько раз были в эфире программы «Есть тема!». Но я всегда задаю такой вопрос: «Насколько руководители нашего спорта слышат голос самих спортсменов?»

Не зависит от того, хоккей ли это, футбол, легкая атлетика или гимнастика. Настало время создания ассоциации профессиональных спортсменов России, в которой они смогут выражать свою точку зрения. В противном случае спортсмены становятся самой незащищенной категорией. И так как их не слышат, есть люди, которые подумывают о смене спортивного гражданства. Настало время прислушиваться к нашим атлетам.

– Вы считаете, что наши игроки за океаном прославляют страну?

– Выступая за рубежом, они показывают этим странам, что наши спортсмены существуют. Ввиду отмены России и всего российского это огромное достижение и возможность, от которой нельзя отказываться. Тем более законодательно, – считает агент и хоккейный эксперт. 

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