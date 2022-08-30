Юрий Новиков: «Овечкин – достояние мировой культуры. На спортсменах, музыкантах, художниках держится мир. Эти люди продвигают цивилизацию»

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Юрий Новиков считает Александра Овечкина достоянием мировой и человеческой культуры.

Ранее депутат Госдумы Роман Терюшков заявил, что хоккеисту «выступать там [в США], мягко говоря, сейчас не стоит».

«Овечкин – это достояние мировой и человеческой культуры. Мы уже говорили про звезду по имени Ови. Все должны понимать, что на таких великих людях – спортсменах, музыкантах, художниках – держится мир. Эти люди принадлежат не себе, а миру, они продвигают цивилизацию.

Я очень сомневаюсь, что через сто лет будет такой Овечкин. К этим людям, которые пожертвовали многим ради спорта, нужно только бережное отношение.

Сколько Овечкин забьет, меня не волнует. Главное – будет ли он так же отдаваться игре, ведь с каждым годом это становится все труднее и труднее. Конкуренция в современном спорте сумасшедшая. А то, что «Вашингтон» держится на Овечкине, это факт. Посмотрите, с каким уважением президент клуба относится к нему.

Перефразируя знаменитую фразу: мы говорим Овечкин, подразумеваем – «Вашингтон», мы говорим «Вашингтон», подразумеваем – Овечкин.

Овечкин должен знать, что за ним страна, что за ним болельщики. В хоккейной семье все бывает, и какие-то недовольные будут. Но Овечкин, как и Высоцкий, может сказать: «Я себе уже все доказал», – считает заслуженный тренер России.

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