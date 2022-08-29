Ротенберг не боится, что Грант уйдет из СКА: «Алекс – прекрасный игрок, очень позитивный. Он изучает русский, любит Петербург»

не переживает из-за возможного ухода .

– Генеральный директор говорил, что их клуб интересовался Алексом Грантом, но тот выбрал Петербург, так как город ближе к границам. Вы не беспокоитесь, что если что-то произойдет, игрок просто уедет?

– Мы по спортивному принципу смотрим. Алекс изучает русский язык, любит Санкт-Петербург.

Я не читал интервью генерального директора «Салавата Юлаева». Наверное, у них были какие-то свои переговоры, но мне об этом ничего неизвестно.

Мы видим команду, никого не разделяем по национальному признаку, у нас все – одно целое. Грант – прекрасный игрок. Он хорошо влился в коллектив, очень позитивный. Ребята благодаря ему изучают английский язык, общаются. Он сам изучает русский язык, уже хорошо знает многие слова. Алекс сильный защитник, мы очень довольны, что он у нас в команде, – сказал главный тренер .