Тимкин о Ротенберге во главе СКА: «У него хороший опыт в хоккее. Он далеко не посторонний человек»

Теги Салават Юлаев СКА КХЛ Евгений Тимкин Роман Ротенберг Хоккей

Евгений Тимкин высказался о работе с Романом Ротенбергом в СКА.

– Одной из самых обсуждаемых тем касательно СКА было назначение Романа Ротенберга главным тренером. Как сами игроки это восприняли?

– Абсолютно нормально. У нас не так уж и многое поменялось. Роман Борисович уже был до этого на скамейке, принимал участие. Еще по ходу сезона мы уже все понимали, и в середине это и произошло. 

– А не было ли никакой предрассудительности, что команду возглавил человек, не игравший сам и не тренировавший фактически?

– Честно скажу, что у Романа Борисовича хороший опыт в хоккее. Он далеко не посторонний человек, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».

Напомним, 4 января СКА объявил о назначении главы штаба и вице-президента клуба Романа Ротенберга новым главным тренером команды.

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