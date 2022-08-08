Тимкин о Ротенберге во главе СКА: «У него хороший опыт в хоккее. Он далеко не посторонний человек»

высказался о работе с Романом Ротенбергом в .

– Одной из самых обсуждаемых тем касательно СКА было назначение главным тренером. Как сами игроки это восприняли?

– Абсолютно нормально. У нас не так уж и многое поменялось. Роман Борисович уже был до этого на скамейке, принимал участие. Еще по ходу сезона мы уже все понимали, и в середине это и произошло.

– А не было ли никакой предрассудительности, что команду возглавил человек, не игравший сам и не тренировавший фактически?

– Честно скажу, что у Романа Борисовича хороший опыт в хоккее. Он далеко не посторонний человек, – сказал нападающий .

Напомним, 4 января СКА объявил о назначении главы штаба и вице-президента клуба Романа Ротенберга новым главным тренером команды.