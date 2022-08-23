Гендиректор «Салавата» о Гранте в СКА: «Он выбрал Санкт-Петербург из-за близости к границе. Мы вели с ним предметные переговоры»

Ринат Баширов объяснил, почему Алекс Грант перешел в СКА, а не в «Салават Юлаев».
– Почему многие игроки, с которыми вы вели переговоры, выбрали другие клубы, а не «Салават Юлаев»? При этом вы предлагали игрокам хорошие условия.
– Интересный вопрос. Я с вашим выводом не соглашусь.
Если у вас есть список тех, кого мы упустили, – мне его сложно представить. Я вижу в этом списке только Алекса Гранта.
Мы вели с ним предметные переговоры. Были нюансы, которые его интересовали – условия проживания, обучения детей и безопасности.
Мы ему все ответы дали, но он выбрал Санкт-Петербург из-за близости к границе. Это его выбор и это объективная причина, – сказал генеральный директор уфимского клуба.