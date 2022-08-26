Осипов о проекте хоккейной Медиалиги в формате «3 на 3»: «Так совпало, что наша идея и идея Ротенберга появились в плюс-минус одно и то же время»

Николай Осипов рассказал о проекте Медийной хоккейной лиги.

– Какой вы видите хоккейную Медиалигу, ведь в хоккее не так много блогеров, как футболе?

– Так кажется. До тех пор пока люди не надели форму и коньки, они с этим видом спорта знакомы опосредованно. Потому что хоккей – спорт, который требует все-таки экипировки. Многие люди просто так, зайдя в магазин, не могут позволить себе купить экипировку, потому что она стоит дорого. Но когда ты надеваешь коньки и форму, у тебя меняется мироощущение.

Я на собственном опыте могу это гарантировать. Поэтому, как только кто-то из блогеров наденет форму, они сразу влюбятся в хоккей, как в дисциплину, в которую сейчас интереснее играть, чем смотреть. Мы хотим сделать ее и смотрибельной и привлекательной с точки зрения нахождения на льду. Поэтому формат, который мы выбрали сейчас – «3 на 3», на кажется максимально правильным.

– Летом подобный формат запускал , вы будете вместе делать хоккейную Медиалигу?

– Мы бы, конечно, хотели бы делать вместе с людьми, которые здесь имеют компетенций больше, чем мы, если им будет интересно с нами поработать.

А формат, который мы выбрали для себя, мы изначально его и хотели, просто так совпало, что наша идея и идея Ротенберга появились в плюс-минус одно и то же время, – сказал основатель футбольной Медиалиги.

Ротенберг о формате «3 на 3»: «Нужно больше медийности. Нужны блогеры, особенно детские, которые работают с молодым поколением»