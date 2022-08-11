Ротенберг о формате «3 на 3»: «Нужно больше медийности. Нужны блогеры, особенно детские, которые работают с молодым поколением»

рассказал о развитии формата хоккея «3 на 3».

— Есть ли понимание, каким будет формат хоккея 3х3? ИИХФ уже разработала четкие правила?

— Россия выступает законодателем моды, мы диктуем правила. Еще обсудим с ИИХФ, но вот мы взяли размер площадки 40 на 20 метров. Как показывает практика проведенных турниров, это хороший формат.

И лигу мы делаем тоже на таких площадках. Если вы знаете, в Москве уже проведено больше тысячи матчей. И такие лиги мы планируем сделать во всех городах и регионах России.

Это будет круглосуточный хоккей со множеством участников. Те ребята, которые только закончили с хоккеем или остались без команд. Это социальная программа для всех хоккеистов. Мы внедряем массовость, проводим популяризацию хоккея.

Вообще хоккей «3 на 3» — это развлечение, зрелищность, больше интереса у молодежи. Это совсем другая дисциплина. Такой вид — что‑то между баскетболом и хоккеем с точки зрения шоу. Это вдохновляет. Будущее за таким динамичным форматом, когда ты должен быть сконцентрирован на льду каждую секунду. Это новые ощущения и эмоции.

Это более доступный хоккей. Меньше затрат, меньше коробка, меньше нужно игроков, меньше массажистов и докторов. Это более экономный вариант.

Нам нужно больше медийности и журналистов. Нам нужны блогеры, видеоконтент, особенно детские блогеры, которые работают с молодым поколением.

Мы хотим, чтобы в хоккей «3 на 3» играло как можно больше детишек, – сказал первый вице‑президент ФХР и главный тренер СКА.