Ротенберг о формате «3 на 3»: «Всегда лучше играть в хоккей будущего, чем прошлого. Непрерывно работаем над развитием»

рассказал о работе, направленной на развитие хоккея.

– Этим летом вы погрузились в хоккей 3 на 3, придумали лозунг «Хоккей будущего». Есть ощущение, что это придало вам какой-то импульс в вашей тренерской работе: сегодня на льду мы увидели и новую форму, и новые имена, и комбинацию опытных игроков и молодежи. Показалось, что именно это и есть хоккей будущего.

– Всегда лучше играть в хоккей будущего, чем в хоккей прошлого. Мы непрерывно работаем над развитием, а хоккей будущего – это и есть самый современный хоккей. Это огромная работа, которая только начинается, мы сыграли только одну игру.

А упражнения 3 на 3 были всегда. рассказывал, что они еще в сборной СССР и в ЦСКА тех лет это тренировали, просто тогда не было современных технологий, чтобы сделать видеозаписи. Тогда их комбинации тоже наверняка были хоккеем будущего, просто мы их не увидели, а можем только говорить об этом.

Сегодня мы играли овертайм в формате «3 на 3» – не забили, но и не пропустили. Нужно забивать, так что продолжаем работать, – сказал главный тренер СКА.

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