Медийная хоккейная лига стартует в январе в Москве. Матчи будут проходить на открытом воздухе в формате «3 на 3»

Медийная хоккейная лига запустится в январе в Москве.

Матчи будут проходить на открытом воздухе в формате «3 на 3».

Об этом сообщил основатель Медийной футбольной лиги Николай Осипов.

«Это будет проект, который стартует в Москве, в формате «Зимней классики».

Это будет одна из центральных площадок Москвы для проведения зимнего досуга. Уникальная площадка, с форматом «3 на 3», естественно, так как мы говорим о блогерской истории.

Очень надеемся, что это даст привлечение молодой аудитории к хоккею», – сообщил Осипов на панели TANECO форума в Казани.