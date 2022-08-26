Медийная хоккейная лига стартует в январе в Москве. Матчи будут проходить на открытом воздухе в формате «3 на 3»

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Медийная хоккейная лига запустится в январе в Москве.

Матчи будут проходить на открытом воздухе в формате «3 на 3».

Об этом сообщил основатель Медийной футбольной лиги Николай Осипов. 

«Это будет проект, который стартует в Москве, в формате «Зимней классики». 

Это будет одна из центральных площадок Москвы для проведения зимнего досуга. Уникальная площадка, с форматом «3 на 3», естественно, так как мы говорим о блогерской истории. 

Очень надеемся, что это даст привлечение молодой аудитории к хоккею», – сообщил Осипов на панели TANECO форума в Казани. 

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