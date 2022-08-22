Юшкевич о Макаре: «Таких защитников никогда и не было, он перенес игру на другой уровень. Так играть не научить – уникальный хоккеист»

Тренер ответил на вопрос, является ли Кэйл Макар лучшим защитником мира.

– Вечный вопрос: почему в России нет топовых атакующих защитников?

– Почему нет? Атакующий защитник, по вашему, это какой защитник?

– Условно Кэйл Макар или Роман Йоси.

– Такого, как Кэйл Макар, больше нигде в мире нет. Это действительно уникальный хоккеист. Таких защитников никогда и не было. Он перенес игру защитника на другой уровень. Его хоккейный интеллект, катание, умение играть в атаке и возвращаться в оборону заслуживают восхищения.

То же самое Йоси. Это элитные защитники. Скажу, что у нас есть , защитник очень высокого уровня. Есть Дмитрий Орлов.

– Но Орлов не специализируется на атаке, как Хедман, Йоси и другие.

– Вы говорите про элитных защитников, которых очень мало в мире. Не в каждой команде такие есть. С вами соглашусь, что у нас в стране нет защитника такого атакующего плана.

Но ведь Сергея Зубова и вы тоже не назовете атакующими защитниками. Не бегал Сергей Зубов под воротами соперника и не забивал голы такие, которые забивает Роман Йоси, но он набирал много очков.

То же самое делает Сергачев или Орлов. Здесь просто разный подход. Есть же защитники, которые раньше были нападающими, у них атакующие навыки на другом уровне.

– Если мы возьмем бомбардиров-защитников , то в лидерах будут сплошь иностранцы. Почему так?

– Не думаю, что это панацея. Возвращаюсь к предыдущему ответу: у нас и Овечкина нет. Есть талант от Бога, и этому не научить. Не научить играть так, как играет Макар.

Чтобы играть, как Макар, нужно так же кататься, иметь такой же хоккейный интеллект. Научить так мыслить и понимать игру нельзя. Родился талант, его обучили базовым навыкам, и он вырос в такого игрока.

– Для вас Кэйл Макар – лучший защитник мира на данный момент?

– Смотря как воспринимать игру. Для меня лучший защитник тот, который лучше всех выполняет свои прямые обязанности: забирает шайбу, отдает ее нападающим, помогает нападающим.

Но так как в Северной Америке хоккей – это бизнес, люди приходят смотреть на яркого игрока, поэтому Кэйл Макар и является лучшим, – сказал Дмитрий Юшкевич.