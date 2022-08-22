Юшкевич о Макаре: «Таких защитников никогда и не было, он перенес игру на другой уровень. Так играть не научить – уникальный хоккеист»

Теги Локомотив Колорадо Вячеслав Фетисов Дмитрий Юшкевич Сергей Зубов НХЛ Дмитрий Орлов КХЛ Роман Йоси Михаил Сергачев Кэйл Макар Хоккей

Тренер «Локомотива» ответил на вопрос, является ли Кэйл Макар лучшим защитником мира.

– Вечный вопрос: почему в России нет топовых атакующих защитников?

– Почему нет? Атакующий защитник, по вашему, это какой защитник?

– Условно Кэйл Макар или Роман Йоси.

– Такого, как Кэйл Макар, больше нигде в мире нет. Это действительно уникальный хоккеист. Таких защитников никогда и не было. Он перенес игру защитника на другой уровень. Его хоккейный интеллект, катание, умение играть в атаке и возвращаться в оборону заслуживают восхищения.

То же самое Йоси. Это элитные защитники. Скажу, что у нас есть Михаил Сергачев, защитник очень высокого уровня. Есть Дмитрий Орлов.

– Но Орлов не специализируется на атаке, как Хедман, Йоси и другие.

– Вы говорите про элитных защитников, которых очень мало в мире. Не в каждой команде НХЛ такие есть. С вами соглашусь, что у нас в стране нет защитника такого атакующего плана.

Но ведь Сергея Зубова и Вячеслава Фетисова вы тоже не назовете атакующими защитниками. Не бегал Сергей Зубов под воротами соперника и не забивал голы такие, которые забивает Роман Йоси, но он набирал много очков.

То же самое делает Сергачев или Орлов. Здесь просто разный подход. Есть же защитники, которые раньше были нападающими, у них атакующие навыки на другом уровне.

– Если мы возьмем бомбардиров-защитников КХЛ, то в лидерах будут сплошь иностранцы. Почему так?

– Не думаю, что это панацея. Возвращаюсь к предыдущему ответу: у нас и Овечкина нет. Есть талант от Бога, и этому не научить. Не научить играть так, как играет Макар.

Чтобы играть, как Макар, нужно так же кататься, иметь такой же хоккейный интеллект. Научить так мыслить и понимать игру нельзя. Родился талант, его обучили базовым навыкам, и он вырос в такого игрока.

– Для вас Кэйл Макар – лучший защитник мира на данный момент?

– Смотря как воспринимать игру. Для меня лучший защитник тот, который лучше всех выполняет свои прямые обязанности: забирает шайбу, отдает ее нападающим, помогает нападающим.

Но так как в Северной Америке хоккей – это бизнес, люди приходят смотреть на яркого игрока, поэтому Кэйл Макар и является лучшим, – сказал Дмитрий Юшкевич.

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