Дмитрий Юшкевич: «Поставить Фетисова сейчас, он был бы не хуже Макара. Любая звезда того времени сможет адаптироваться к современному хоккею»

считает, что любой звездный игрок в прошлом адаптировался бы к современному хоккею.

– Вы были жестким и агрессивным защитником. Видите сейчас аналог себя в ?

– Хоккей изменился, он стал более созидательным. И это пошло только на пользу хоккею. Жесткая, пограничная с грязной, игра вообще ушла. Это здорово. Не рассматриваю кого-то как себя.

Я просто счастливый человек, что в детстве полюбил хоккей, и хоккей дал мне возможность быть там, где я есть сейчас.

– Смогли бы подстроиться под нынешние хоккейные реалии?

– Вот спрашивают: «Кто был лучше: или ?». Когда я играл в , мы постоянно спорили на эту тему. Кто играл против Гретцки, когда он был на вершине, говорил что Уэйн лучше, чем Марио.

Те, что играл против Лемье, говорили наоборот. Но, мне кажется, любая звезда того времени сможет адаптироваться к современному хоккею.

Звезда она и есть звезда. Думаю, если поставить сейчас, он был бы не хуже Макара.

– Если Панарина поставить в НХЛ 20-30-летней давности, его разве не прибьют?

– Тут вы правы. Раньше с такими хоккеистами, как , было очень легко играть.

играл в «Калгари», его частенько поднимали из фарм-клуба и ставили в четвертую тройку.

Против него легко было играть: его на клюшку посадишь, у него ножки до льда не достают, вот с ним и катаешься. Как только поменяли правила, он стал звездой, выиграл с «Тампой» Кубок Стэнли, и был признан MVP, – сказал тренер .