Рашевский о выходе рижского «Динамо» и «Йокерита» из КХЛ: «Думаю, нет особой разницы. За границу интересно ездить на игры, но мы ничего с этим не можем поделать»

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Дмитрий Рашевский считает, что выход иностранных команд не скажется на КХЛ.

В марте о выходе из лиги объявило рижское «Динамо». Также решение приостановить участие в КХЛ принял «Йокерит».

«Думаю, что нет особой разницы в том, что ушла какая-то из команд. Понятное дело, что за границу интересно ездить на игры, интересно играть против иностранных хоккеистов, но мы ничего с этим не можем поделать».

О том, стоит ли ждать возвращений «Йокерита» и «Динамо»

«Ну, могу сказать – это политика, а спорт вне политики. Такой ответ на этот вопрос», – сказал нападающий московского «Динамо».

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