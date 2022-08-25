Рашевский о выходе рижского «Динамо» и «Йокерита» из КХЛ: «Думаю, нет особой разницы. За границу интересно ездить на игры, но мы ничего с этим не можем поделать»

считает, что выход иностранных команд не скажется на .

В марте о выходе из лиги объявило рижское «Динамо». Также решение приостановить участие в КХЛ принял .

«Думаю, что нет особой разницы в том, что ушла какая-то из команд. Понятное дело, что за границу интересно ездить на игры, интересно играть против иностранных хоккеистов, но мы ничего с этим не можем поделать».

О том, стоит ли ждать возвращений «Йокерита» и «Динамо»

«Ну, могу сказать – это политика, а спорт вне политики. Такой ответ на этот вопрос», – сказал нападающий московского .