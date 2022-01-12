КХЛ перенесла все матчи, запланированные на 15-21 января, из-за роста заболевших коронавирусом

Континентальная хоккейная лига ( ) выпустила заявление в связи с обострением эпидемиологической ситуации в клубах.

По данным лиги, за последние сутки заболели 60 представителей команд.

В связи с этим КХЛ решила перенести все матчи, запланированные на 15, 17, 19 и 21 января 2022 года, на более поздние даты.

Отмечается, что «Автомобилист» выходит с карантина после получения отрицательных результатов диагностики методом ПЦР персонала всего клуба и сыграет первый матч в новом году против «Северстали». Игра пройдет 13 января.

Всего по состоянию на утро 12 января число игроков, тренеров и представителей команд, у которых выявлены положительные тесты на коронавирус, составило 171 человек, из которых 124 хоккеиста, прирост за последние сутки составил 60 человек (из них 27 хоккеистов).

КХЛ может приостановить регулярный чемпионат до олимпийской паузы или полностью его завершить («Р-Спорт»)