Эрик Стаал, Пауэр, Робинсон, Найт, Уил и Хо-Сэнг – в составе Канады на Олимпиаду-2022. 9 игроков – из КХЛ

Официально объявлен состав сборной Канады по хоккею на Олимпийские игры 2022 года.
В список из 25 игроков вошли 9 представителей КХЛ. Также в заявку включены 1-й и 3-й номера драфта НХЛ-2021 – защитник Оуэн Пауэр (выбран «Баффало») и нападающий Мэйсон Мактавиш (выбран «Анахаймом», успел дебютировать в НХЛ в этом сезоне).
Вратари: Девон Леви (Северо-Восточный университет, NCAA), Эдди Паскуале («Локомотив»), Мэтт Томкинс («Фрелунда», Швеция);
Защитники: Брэндон Гормли («Локомотив»), Алекс Грант («Йокерит»), Оуэн Пауэр (Мичиганский университет, NCAA), Тайлер Уозерспун («Ютика», АХЛ), Мэт Робинсон (СКА), Марк Барберио, Джейсон Демерс (оба – «Ак Барс»), Максим Норо («Цюрих», Швейцария);
Нападающие: Даниэль Карр («Лугано», Швейцария), Дэниэл Уинник («Серветт», Швейцария), Корбан Найт («Авангард»), Адам Крэкнелл («Бейкерсфилд», АХЛ), Бен Стрит («Мюнхен», Германия), Мэйсон Мактавиш («Гамильтон», OHL), Джек Макбэйн (Бостонский колледж, NCAA), Лэндон Ферраро («Кельн», Германия), Эрик Стаал («Айова», АХЛ), Давид Деарнэ («Фрибур», Швейцария), Адам Тамбеллини («Регле», Швеция), Джордан Уил («Ак Барс»), Эрик О’Делл («Динамо» Москва), Джош Хо-Сэнг («Торонто Марлис», АХЛ).
Ранее ИИХФ ошибочно опубликовала состав сборной Канады на Олимпиаду-2022 на день раньше запланированного. Расхождений между заявками нет.