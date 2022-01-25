Эрик Стаал, Пауэр, Робинсон, Найт, Уил и Хо-Сэнг – в составе Канады на Олимпиаду-2022. 9 игроков – из КХЛ

Официально объявлен состав сборной Канады по хоккею на Олимпийские игры 2022 года.

В список из 25 игроков вошли 9 представителей . Также в заявку включены 1-й и 3-й номера драфта НХЛ-2021 – защитник Оуэн Пауэр (выбран «Баффало») и нападающий Мэйсон Мактавиш (выбран «Анахаймом», успел дебютировать в НХЛ в этом сезоне).

Вратари: (Северо-Восточный университет, NCAA), ( ), Мэтт Томкинс ( , Швеция);

Защитники: («Локомотив»), ( ), (Мичиганский университет, NCAA), Тайлер Уозерспун ( , АХЛ), ( ), Марк Барберио, (оба – «Ак Барс»), ( , Швейцария);

Нападающие: («Лугано», Швейцария), Дэниэл Уинник («Серветт», Швейцария), ( ), Адам Крэкнелл («Бейкерсфилд», АХЛ), Бен Стрит («Мюнхен», Германия), Мэйсон Мактавиш («Гамильтон», OHL), Джек Макбэйн (Бостонский колледж, ), Лэндон Ферраро («Кельн», Германия), («Айова», АХЛ), Давид Деарнэ («Фрибур», Швейцария), Адам Тамбеллини («Регле», Швеция), Джордан Уил ( ), Эрик О’Делл («Динамо» Москва), Джош Хо-Сэнг («Торонто Марлис», АХЛ).

Ранее ИИХФ ошибочно опубликовала состав сборной Канады на Олимпиаду-2022 на день раньше запланированного. Расхождений между заявками нет.