«Северсталь», «Металлург» и «Трактор» показали наибольший рост в рейтинге клубов КХЛ

опубликовала обновленный рейтинг деятельности клубов лиги.

«Руководителям клубов лиги был представлен обновленный рейтинг оценки деятельности клубов за три прошедших сезона – 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020. В состав участников КХЛ вернулся «Адмирал», расчет осуществлялся по данным сезонов 2019/2020 и 2021/2022.

В прошедшем сезоне по параметру «Стоимость спортивного результата» лидером среди команд стала «Северсталь», которая показала хороший спортивный результат при невысоких расходах на ФОТ.

Лучшей командой по итогам прошедшего сезона стал «Йокерит». Наибольший рост показали , «Северсталь», », – сообщается на официальном сайте лиги.

1. «Йокерит»;

2. «Металлург» (+8 позиций);

3. ;

4. СКА;

5. ;

6. ;

7. ;

8. «Северсталь» (+6 позиций);

9. «Трактор» (+7 позиций);

10. (-4 позиции);

11. ;

12. ;

13. ;

14. Москва;

15.

16. (-8 позиций);

17. «Динамо» ;

18. «Нефтехимик»;

19. «Витязь»;

20. «Амур»;

21. «Динамо» Рига;

22. «Сочи»;

23. «Адмирал»;

24. «Куньлунь».