«Северсталь», «Металлург» и «Трактор» показали наибольший рост в рейтинге клубов КХЛ

КХЛ опубликовала обновленный рейтинг деятельности клубов лиги.
«Руководителям клубов лиги был представлен обновленный рейтинг оценки деятельности клубов за три прошедших сезона – 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020. В состав участников КХЛ вернулся «Адмирал», расчет осуществлялся по данным сезонов 2019/2020 и 2021/2022.
В прошедшем сезоне по параметру «Стоимость спортивного результата» лидером среди команд стала «Северсталь», которая показала хороший спортивный результат при невысоких расходах на ФОТ.
Лучшей командой по итогам прошедшего сезона стал «Йокерит». Наибольший рост показали «Металлург», «Северсталь», «Трактор»», – сообщается на официальном сайте лиги.
1. «Йокерит»;
2. «Металлург» (+8 позиций);
3. ЦСКА;
4. СКА;
5. «Авангард»;
6. «Ак Барс»;
7. «Салават Юлаев»;
8. «Северсталь» (+6 позиций);
9. «Трактор» (+7 позиций);
10. «Автомобилист» (-4 позиции);
11. «Локомотив»;
12. «Сибирь»;
13. «Торпедо»;
14. «Динамо» Москва;
15. «Спартак»
16. «Барыс» (-8 позиций);
17. «Динамо» Минск;
18. «Нефтехимик»;
19. «Витязь»;
20. «Амур»;
21. «Динамо» Рига;
22. «Сочи»;
23. «Адмирал»;
24. «Куньлунь».