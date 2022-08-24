Агостино о 2:1 с «Локомотивом»: «Продолжаем работать, набирать форму. С каждым днем становимся лучше»

подвел итоги контрольного матча против (2:1).

Нападающий забил победный гол.

«Это была хорошая выездная победа. Мы продолжаем работать, продолжаем набирать форму. И с каждым днем становимся лучше в преддверии приближающегося сезона.

Пока я не могу назвать свою готовность стопроцентной, но все к этому идет. Быстро адаптировался по возвращении в команду, в клубе все встретили очень дружелюбно, и это помогает.

Сегодня удалось забросить победную шайбу. За нее хочу сказать спасибо нашему имениннику и моему партнеру по звену Игорю Ларионову. Он сделал отличный пас, после которого я отправил шайбу в ворота», – сказал нападающий .

Ларионов-младший о том, с кем нашел химию: «С Агостино, конечно! Мы оба говорим по-английски и не умеем писать по-русски»