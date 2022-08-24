КХЛ и «Матч ТВ» на три года продлили контракт на трансляцию матчей

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«Матч ТВ» продолжит показывать игры КХЛ.

Матчи Фонбет чемпионата КХЛ будут доступны на федеральном канале в ближайшие три года.

Континентальная хоккейная лига и «Матч ТВ» достигли соглашения о заключении договора на показ телевизионных трансляций матчей КХЛ. Впервые в истории сотрудничества КХЛ и телеканала «Матч ТВ» договор будет заключен на три ближайших сезона.

«Лига сотрудничает с «Матч ТВ» уже много лет, совместно решая задачи не только в плане показа матчей в прямом эфире, но и с точки зрения популяризации хоккея.

Перед подписанием нового контракта мы вместе обсуждали, как должен развиваться наш телевизионный продукт – во многих вопросах наши мнения совпали, коллеги услышали наши рекомендации.

Долгосрочное соглашение – это показатель взаимного доверия, благодаря которому партнерство Лиги и телеканала будет только развиваться», – сказал вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов.

«Мы рады, что после длительных переговоров подписали новое соглашение с коллегами из КХЛ. Безусловно, хоккей – один из наиболее популярных видов спорта на нашем телеканале и вообще в стране.

В новых сезонах мы дадим зрителям возможность наблюдать за большим количеством игр, нежели ранее. Добавим и информационное вещание, специальные тематические выпуски и еженедельную программу. Уверен, болельщики хоккея, коих великое множество, по достоинству оценят наши с лигой усилия», – заявил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

Матчи КХЛ доступны в эфире телеканалов KHL, KHL Prime, региональных телеканалов, а также трансляции всех матчей по подписке можно смотреть в мобильном приложении КХЛ и на сайте video.khl.ru.

Ранее сообщалось, что онлайн-кинотеатр Okko предлагал КХЛ более 1 миллиарда рублей в год за права на показ матчей.

Новый сезон Фонбет чемпионата КХЛ начнется 1 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Металлургом».

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