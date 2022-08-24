Ларионов об отстранении России: «Мы не можем оказаться в замкнутом пространстве, где ты постоянно играешь с Казахстаном, Беларусью. Будем еще платить за это»

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Игорь Ларионов считает проблемой отсутствие сборных России на международных турнирах. 

Российские команды не будут принимать участия в них в следующем сезоне по решению ИИХФ.

– Часть ребят из молодежной сборной, которые ездили с вами на чемпионата мира в начале прошлого года, в этом году остались без МЧМ. Сначала он сорвался из-за ковида, теперь наших туда из-за санкций не пустили. В следующем году ребята моложе тоже останутся без крупных турниров. Отсутствие практики подобных соревнований сильно усложнит им жизнь?

– Хоккей – игра, которая должна развиваться глобально. Мы не можем оказаться в замкнутом пространстве, где ты постоянно играешь с Казахстаном, Беларусью, еще с кем-то, при всем к ним уважении.

Хоккей развивается там, где выступают сильнейшие игроки. Там, где ты можешь понять, на каком уровне находишься. И поэтому для ребят, конечно, это большой минус.

Мы иногда заблуждаемся в своих решениях, когда говорим, что справимся без кого-то. Нет, так не будет. Игра должна быть в том ракурсе, где ты понимаешь, что у тебя в соперниках лучшие молодые игроки Европы и Северной Америки. И тем ребятам, которые пропускают эти два года, конечно, данная ситуация может помешать раскрыть свой потенциал полностью.

Я сам это видел на практике, когда возглавлял молодежную сборную, и мы из-за пандемии лишились возможности проверить себя на фоне сильнейших в ряде выставочных турниров, которые были отменены. И это не дало возможности полностью раскрыть пацанов. А сейчас ситуация еще сложнее.

И мы за это еще будем платить в ближайшие годы. Для ребят иметь возможность играть на международном уровне против своих сверстников – это колоссальный опыт, который необходим нашему хоккею, нашим мальчишкам, – сказал главный тренер «Торпедо»

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