Игорь Ларионов: «Творческих ребят, которые имеют понимание игры и действуют на грани риска, не хочется ограничивать. Потому что из этого рождаются шедевры»

высказался об игре хоккеистов «Торпедо».

– Нападающий вашей команды восторгался тем, что до вас не было тренеров, которые давали шанс на ошибки. Вы уже сами чувствуете, что ребята раскрепостились с такой философией?

– Хоккей – это игра ошибок. И когда ты видишь творческих ребят, которые имеют понимание игры и действуют на грани риска, не хочется их ограничивать. Потому что из этого рождаются шедевры.

И я говорю ребятам: «Вы получаете свободу, хочется от вас получить немножко ответственности». Все-таки в свободе есть еще и ответственность. Ты должен ее нести. В том числе имею в виду игру в обороне.

Но перекашивать сугубо на оборону и в чем-то ограничивать игроков я не вижу смысла. Потому что у нас много молодых ребят, которые хотят играть в хоккей и проходят через ошибки. И в том числе через это происходит их становление. Хотя упомянутый вами Кручинин – опытный парень, и я рад, что он обретает ту игру, которая делает его звено непредсказуемым. Как центральный нападающий он делает многие вещи, которые мне импонируют, – сказал главный тренер .