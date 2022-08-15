Ларионов-младший о том, с кем нашел химию: «С Агостино, конечно! Мы оба говорим по-английски и не умеем писать по-русски»

подвел итоги контрольного матча с (5:2).

Нападающий набрал 3 (1+2) очка.

«Самое важное – это победа команды, а мои набранные очки – это все в общую копилку. Конечно, надо меньше удаляться, но победа есть победа.

Реализация большинства немного хромает, но сегодня нам удалось забросить дважды. Нужно еще работать над этим компонентом.

Сегодня у нас вратарь – молодец, молодой парень, работал все это время на сборах, не жаловался ни на что, схуднул, отказался от сладкого, работал дополнительно. Красавчик, прогрессирует на глазах!

Не могу не отметить нижегородских болельщиков. Они здесь классные! И это на предсезонке! Я представляю, что творится здесь в сезоне. Приятно слышать, как они нас поддерживают.

С кем я нашел химию? С Кенни [Агостино], конечно! Мы оба говорим по-английски, оба не умеем писать по-русски (смеется), оба прошли северо-американскую школу. В общем мы уже сдружились и на льду, и вне льда. В игре уже понимаем друг друга», – сказал нападающий .