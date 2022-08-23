Брылин о перспективах «Нью-Джерси»: «Вряд ли за один год мы станем претендентами на кубок. По подписаниям собирается неплохая команда»

поделился мыслями касательно перспектив «Нью-Джерси» в .

– Какие ближайшие перспективы у ?

– Мы надеемся на лучшее. Вы и сами видите по подписаниям в последние годы, что собирается неплохая команда.

Молодым ребятам нужно дать опытных ветеранов, которые могут подсказать, помочь и направить команду в правильное русло. Надеемся, что в этом году мы сделаем еще один шаг вперед.

Я понимаю, что чудес на свете не бывает и вряд ли за один год мы станем претендентами на кубок, но поставить серьезные задачи и идти к ним шаг за шагом – это уже просматривается. В прошлом сезоне не хватило немного стабильности, но это свойственно молодежи.

И, конечно же, вратарская линия была, мягко говоря, не самой сильной. Мы сами знаем, что без хороших вратарей вряд ли можно рассчитывать на какой-то успех, особенно с такой тяжелой конкуренцией в лиге.

– Витек Ванечек сможет оправдать возложенные на него надежды?

– Я не специалист по вратарям. Но раз наш генеральный менеджер принял такое решение, я уверен, что это произошло не на пустом месте.

Наверное, они видят, что парню есть куда расти, и я надеюсь, что будет здоров и вылечит свои болячки. Они вместе смогут показать хорошую игру и помочь команде побеждать.

– станет полноценной суперзвездой?

– Он уже ею является и может выйти на еще более высокий уровень. Надеюсь, что это произойдет. С его талантом и игровыми качествами это все дело приходящее. Если вы, например, посмотрите на Маккиннона или Стэмкоса, которые с самого начала были высоко выбраны на драфте, то им со старта выдавали большие авансы.

Однако им тоже понадобилось несколько лет, чтобы выйти на такой звездный уровень. В начале года до момента, когда Джек получил травму, были игры, где он реально доминировал.

Он много играет с шайбой, поэтому его бьют. С опытом, думаю, он окрепнет. Будет более устойчивым на коньках. И надеюсь, будет проводить полноценные сезоны, – сказал Брылин, который вошел в тренерский штаб «Дэвилс».