Жамнов о Брылине в «Нью-Джерси»: «Думаю, у него есть шанс стать главным тренером»

Теги Сборная России по хоккею Нью-Джерси Алексей Жамнов Сергей Брылин НХЛ Хоккей

Алексей Жамнов высказался о назначении Сергея Брылина ассистентом тренера «Нью-Джерси».

48-летний российский специалист вошел в тренерский штаб Линди Раффа.

«Сергей давно в структуре клуба, за ним следят и, видимо, считают, что он уже готов.

Думаю, у него есть шанс стать главным тренером. Если его уже пригласили в первую команду, значит, ему доверяют. Замечательно, что он растет по карьерной лестнице», – сказал главный тренер сборной России. 

Брылин вошел в тренерский штаб Раффа в «Нью-Джерси». Россиянин работает 10 лет в системе «Дэвилс»

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