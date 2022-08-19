Жамнов о Брылине в «Нью-Джерси»: «Думаю, у него есть шанс стать главным тренером»

высказался о назначении ассистентом тренера .

48-летний российский специалист вошел в тренерский штаб Линди Раффа.

«Сергей давно в структуре клуба, за ним следят и, видимо, считают, что он уже готов.

Думаю, у него есть шанс стать главным тренером. Если его уже пригласили в первую команду, значит, ему доверяют. Замечательно, что он растет по карьерной лестнице», – сказал главный тренер сборной России.

Брылин вошел в тренерский штаб Раффа в «Нью-Джерси». Россиянин работает 10 лет в системе «Дэвилс»