Матч «Авангарда» и «Сочи» на турнире имени Пучкова начался с драки «5 на 5»

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Матч между «Авангардом» и «Сочи» начался с массовой драки. 

Команды встречаются в матче в рамках турнира имени Николая Пучкова. Сразу после стартового вбрасывания на льду арены «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге началась драка между игроками команды в формате «пять на пять». 

Ранее «Сочи» и «Аванградом» встречались в рамках Sochi Hockey Open. Тот матч тоже начался с массовой драки, а позже в ходе игры возникло еще несколько стычек. 

«Авангард» и «Сочи» Назарова устроили побоище: драка 5-на-5 на 4-й секунде, еще несколько боев в первом периоде  

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