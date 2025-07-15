Исаев о шансах «Локомотива» на 2-е чемпионство подряд: «Если «Флорида» смогла, и у нас получится, думаю. Хартли звонил капитану, пока без понятия, как все будет выстроено»

Даниил Исаев считает, что «Локомотив» сможет сделать чемпионский дубль.

В минувшем сезоне ярославцы впервые выиграли Кубок Гагарина , победив в финале «Трактор» (4-1).

– Тяжело снова заставлять себя тренироваться, когда еще недавно поднимал над головой Кубок Гагарина?

– Нет, не тяжело. Это уже история, надо двигаться дальше.

– «Локомотив» двигается дальше, сохранив чемпионский костяк. Это добавляет мотивации и уверенности зайти на второе чемпионство, как это сделала «Флорида» в НХЛ?

– Если они смогли, думаю, и у нас получится.

– В тренерском штабе «Локомотива» произошли большие изменения. Понимаете, как будет выстроена работа с Бобом Хартли? Было ли общение с новым тренером?

– Насколько я знаю, он звонил капитану. Пока без понятия, как все будет дальше выстроено, – сказал вратарь «Локомотива ».