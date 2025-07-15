17-летний вратарь МХК «Молот» Шурыгин (193 см, 91 кг) перешел в «Сагино» из лиги Онтарио. Он провел 44 матча в МХЛ в прошлом сезоне

Вратарь МХК «Молот» Степан Шурыгин перешел в «Сагино» из лиги Онтарио.

17-летний голкипер (рост – 193 см, вес – 91 кг) был выбран «Спирит» на импорт-драфте CHL под общим 96-м номером.

В прошлом сезоне Шурыгин дебютировал в Olimpbet Молодежной хоккейной лиге, сыграв 44 матча за МХК «Молот » – 90,6% отраженных бросков, коэффициент надежности 2,74.

До перехода в пермскую команду он два сезона отыграл в системе воскресенского «Химика».