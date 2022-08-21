Андрей Назаров: «Попугаев – настоящий великан, у парня рост почти два метра. Думаю, увидим его в деле в матче с «Авангардом»

рассказал о подготовке «Сочи» к новому сезону.

«Накануне мы провели товарищескую игру со , поиграли в среднегорье в достаточно необычных для ребят условиях. Матч начинался в 10 утра, специально ввели хоккеистов в экстремальный режим.

Закончили наш третий тренировочный цикл, впереди предсезонный турнир имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге, на который мы вылетаем завтра. Это генеральная репетиция в преддверии старта регулярного чемпионата КХЛ.

Что касается , то видно, что он готовился индивидуально, не сидел без дела. Я его видел на тренировке, игровых кондиций он не растерял. У парня рост почти два метра, он настоящий великан, мы его так называем. Думаю, мы увидим его в деле уже в стартовом матче турнира в Питере с «Авангардом».

Кроме того, там сыграет и другой наш новичок – канадский защитник . Так что приглашаю всех болельщиков «Сочи», находящихся в Санкт-Петербурге, посетить встречу», – сказал главный тренер клуба КХЛ.