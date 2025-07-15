Депутат Матыцин: «Овечкин – яркий пример российского спортивного героя. Он рожден и воспитан в России, во всем мире воспринимается как гражданин РФ»

Депутат Олег Матыцин назвал Александра Овечкина российским спортивным героем.

«Он рожден и воспитан в России – и с культурной точки зрения, и с точки зрения своих профессиональных навыков. Он прошел отечественную школу хоккея. И достижения, которых он добился, заслуживают самого высочайшего признания, и уважения.

Безусловно, во всем мире он воспринимается как гражданин Российской Федерации, о чем он сам всегда заявляет. И это абсолютно правильно.

Он – яркий пример российского спортивного героя», – сказал глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту и бывший министр спорта РФ.

Напомним, что в минувшем сезоне капитан «Вашингтона » Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ (897 против 894). Свой 895-й гол россиянин забил 6 апреля – в матче с «Айлендерс» (1:4).