Генменеджер «Авангарда» о драках в матче с «Сочи»: «Наши игроки показали, что будут пресекать провокации такого рода. Этот вызов сплотил их»

Генменеджер «Авангарда» высказался о драках в матче с «Сочи» на .

– Какие эмоции были у вас после массовых драк в матче против «Сочи»?

– Отрицательные. Не буду этого скрывать. Не понимаю, ради чего на предсезонной стадии устраивают вот такого рода драки.

Главный тренер «Сочи» сказал, что он хайпует на «Авангарде». Гендиректор подчеркнул, что такие вещи с его точки зрения популяризируют хоккей. Это их выбор.

Наши ребята оказались готовы и дали серьезный отпор. Если данный подход устраивает руководство «Сочи», которое обеспечивает клубу бюджет, это абсолютно не мое дело.

– Ролик с драками стал самым просматриваемым в том числе и у вас.

– «Авангард» – хороший клуб в плане медиа. Очень раскрученный. Нам драки не нужны, чтобы быть лидерами и делать хороший контент. Наши сочинские коллеги, видимо, пошли по-другому пути. Мы не претендуем на то, чтобы их осуждать.

– Вы сами когда-нибудь дрались?

– Конечно, бывало. В Северной Америке приходилось. Я помню, что уже и в России подрались, даже будучи игроками одной команды. Но это мужской коллектив. Абсолютно нормальное явление. Спокойно отношусь, когда бывает драка с каким-то смыслом.

– Игрокам, судя по всему, понравилось. Они говорили, что развеялись и сплотились.

– Вы спросили о моих эмоциях. Я вам ответил честно: переживал за ребят. Не хотелось, чтобы они получили травмы. На самом деле наши игроки выглядели достойно. Этот вызов сплотил их. Они показали, что будут пресекать провокации такого рода. У нас в команде собраны очень серьезные мужики, которые готовы ко всему.

– Понравилась реакция Яроша?

– Он готов за себя постоять. Хорошо обучен. Плюс атлет огромной силы. Поэтому я не думаю, что любой, кто решится скинуть перчатки и выяснить с ним отношения, будет в полной безопасности. «Сочи» после матча выпустил футболки со словом «фаталити». Не знаю, может это и наяву случится, но явно не в смешном контексте, – сказал .

«Авангард» и «Сочи» Назарова устроили побоище: драка 5-на-5 на 4-й секунде, еще несколько боев в первом периоде