29 млн рублей – компенсация за досрочное увольнение Мамбеталиева из «Барыса». Банк Kaspi может выделить клубу 300 млн
«Барысу» нужно заплатить около 29 млн рублей за отставку Галыма Мамбеталиева.
Ранее появилась информация, что частный спонсор готов выделить клубу 300 миллионов рублей, а команду может возглавить российский тренер.
Как пишет Sport24, партнером казахстанского клуба может стать банк Kaspi.
Считается, что одним из условием спонсора является замена главного тренера Галыма Мамбеталиева.
Однако у специалиста действует контракт с клубом на три года, по которому компенсация за досрочное расторжение составляет порядка 29 миллионов рублей.
В прошлом сезоне «Барыс» занял 12-е место в таблице Восточной конференции, набрав 35 очков в 68 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
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