29 млн рублей – компенсация за досрочное увольнение Мамбеталиева из «Барыса». Банк Kaspi может выделить клубу 300 млн

«Барысу» нужно заплатить около 29 млн рублей за отставку Галыма Мамбеталиева.

Ранее появилась информация , что частный спонсор готов выделить клубу 300 миллионов рублей, а команду может возглавить российский тренер.

Как пишет Sport24, партнером казахстанского клуба может стать банк Kaspi.

Считается, что одним из условием спонсора является замена главного тренера Галыма Мамбеталиева .

Однако у специалиста действует контракт с клубом на три года, по которому компенсация за досрочное расторжение составляет порядка 29 миллионов рублей.

В прошлом сезоне «Барыс » занял 12-е место в таблице Восточной конференции, набрав 35 очков в 68 матчах.