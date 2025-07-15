Замула о недопуске России на ОИ-2026: «Надо возвращаться только с флагом и гимном. А смысл без них?»

Егор Замула поделился мыслями о недопуске России на Олимпиаду-2026.

Ранее было подтверждено , что сборная Франции заменит команду России на Олимпиаде-2026.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо.

«Понятно, что это неприятная история, но мы, игроки, не можем на это повлиять. А так это мечта каждого ребенка, который с детства занимается спортом, поэтому очень грустно. Но на данный момент есть что есть.

Мы сконцентрированы на своих клубах и продолжаем работать.

Полностью согласен с Сергеем Бобровским – надо возвращаться только с флагом и гимном. А смысл возвращаться без них?» – сказал защитник «Филадельфии» Егор Замула .