Вратарь «Локомотива» Исаев об НХЛ: «Не закрыл эту страницу. Пока просто мысли в голове. Нужно отыграть сезон как минимум на том же уровне, что два предыдущих»

Даниил Исаев сказал, что у него есть мысли о продолжении карьеры в НХЛ.

25-летний вратарь «Локомотива » не выбирался на драфте, поэтому является для лиги свободным агентом.

– Есть ли у вас в планах через сезон-другой попробовать сыграть в «Матче года», но уже в команде НХЛ?

– Сейчас у меня в планах подготовиться к предстоящему сезону, сыграть его, а дальше будет видно.

– Страницу НХЛ для себя не закрыли?

– Нет, не закрыл.

– Как надо провести ближайший сезон, чтобы через год попробовать себя в НХЛ?

– Чтобы попробовать себя в НХЛ, надо провести сезон как минимум на таком же уровне, как два предыдущих.

– Пока это только мысли в голове или уже были предметные разговоры?

– Пока просто мысли в голове. Никаких переговоров не ведем, – сказал Исаев , признанный лучшим вратарем Фонбет Чемпионата КХЛ в двух сезонах подряд.