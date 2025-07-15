Вратарь «Локомотива» Исаев об НХЛ: «Не закрыл эту страницу. Пока просто мысли в голове. Нужно отыграть сезон как минимум на том же уровне, что два предыдущих»
Даниил Исаев сказал, что у него есть мысли о продолжении карьеры в НХЛ.
25-летний вратарь «Локомотива» не выбирался на драфте, поэтому является для лиги свободным агентом.
– Есть ли у вас в планах через сезон-другой попробовать сыграть в «Матче года», но уже в команде НХЛ?
– Сейчас у меня в планах подготовиться к предстоящему сезону, сыграть его, а дальше будет видно.
– Страницу НХЛ для себя не закрыли?
– Нет, не закрыл.
– Как надо провести ближайший сезон, чтобы через год попробовать себя в НХЛ?
– Чтобы попробовать себя в НХЛ, надо провести сезон как минимум на таком же уровне, как два предыдущих.
– Пока это только мысли в голове или уже были предметные разговоры?
– Пока просто мысли в голове. Никаких переговоров не ведем, – сказал Исаев, признанный лучшим вратарем Фонбет Чемпионата КХЛ в двух сезонах подряд.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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